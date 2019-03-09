البيت الأبيض: رئيس البرازيل يزور واشنطن في 19 مارس

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في 19 مارس آذار ومن المتوقع أن يناقش مع الرئيس دونالد ترامب موضوعات من بينها الوضع في فنزويلا.



ويبدي بولسونارو الكابتن اليميني السابق بالجيش إعجابه علنا بترامب، وتحدث الزعيمان خلال اتصال هاتفي عقب فوز بولسونارو في الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول عن "التزام قوي بالعمل جنبا إلى جنب" بشأن قضايا تؤثر على البلدين. وحتى قبل توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني تعهد بولسونارو بمعارضة الحكومة الفنزويلية حيث دفعت أزمة اقتصادية ملايين الأشخاص إلى الهروب منهم كثيرون إلى البرازيل المجاورة.



ومنذ توليه السلطة صعد بولسونارو انتقاداته للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واعترف بخوان جوايدو زعيم المعارضة رئيسا لفنزويلا.



واعترفت الولايات المتحدة أيضا بجوايدو رئيسا ودعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها. وزادت واشنطن العقوبات على فنزويلا في محاولة لإسقاط مادورو.