الصحف السعودية: في اليوم العالمي للمرأة.. مصر تحتفل رسميا وشعبيا بـ التاء المربوطة.. والمرأة في المملكة قادرة ومتمكنة.. الحوثيون يوقعون بالحبر ويمحون بالرصاص

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ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت، على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وعلى صحيفة "الشرق الأوسط" نطالع تقريرا بعنوان "احتفاء رسمي وشعبي بدور المرأة في مصر"، وتحته استعرضت الصحيفة مشاركة مصر دول العالم أمس، في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس قبل أن تحتفل بيوم المرأة المصرية في الـ16 من الشهر نفسه، ليختتم الشهر باحتفال عيد الأم، وبالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، نظمت مصر على مدار الأيام القليلة الماضية عدة فعاليات للاحتفاء بدور المرأة المصرية في المجتمع، حيث استقبلت عضوات المجلس القومي للمرأة السيدات القادمات إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي، أمس، بالورود، والشيكولاتة، وشعار «التاء المربوطة».وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تصريحات صحافية، إن «المجلس كان يسعى لتنظيم احتفال مختلف بيوم المرأة العالمي، وفكرنا في توزيع شعار (التاء المربوطة) على السيدات، باعتباره رمزا وأيقونة للمرأة المصرية، وبادرة ترحيب بالقادمات من الخارج»، مشيرة إلى أن «شاشات العرض بصالات السفر والوصول بالمطار عرضت فيلم (التاء المربوطة) باللغة الإنجليزية».وقالت هدى الصدة، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرأة المصرية ناضلت وخاضت معارك كثيرة على مدار 100 عام من أجل حقها في التعليم والعمل، واستطاعت تحقيق إنجازات في هذه الملفات»، مشيرة إلى أن «النضال ما زال مستمرًا، خاصة في مجال القضاء وملف الأحوال الشخصية».وبدأت الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الاثنين الماضي، حيث أطلقت الدكتورة مايا مرسي، جرس جلسة تداول البورصة المصرية، في بداية فعاليات الدورة الخامسة، من مؤتمر «دق جرس المساواة بين الجنسين» السنوي، موجهة التهنئة للمرأة المصرية، وقالت مرسي، في تصريحات صحافية: «نحتفل في هذه الفترة بمئوية المرأة المصرية، تحت عنوان (100 عام من الكفاح)»، مشيرة إلى أن «المرأة المصرية تعتبر شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي»، مضيفة: «نعمل على زيادة تمثيل المرأة في الإدارات العليا بالقطاعين العام والخاص، لتصل إلى النسبة العالمية وهي 30 في المائة».وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأول، الخميس، تقريرًا عن وضع المرأة المصرية، قال فيه إن «عدد النساء بمصر في الأول من يناير الماضي بلغ 47.5 مليون نسمة، أي نحو 48.5 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 98 مليون نسمة»، مشيرًا إلى أن «41 في المائة من العاملات صاحبات مهن علمية... أما الباقي فيؤدين أعمالا كتابية، أو يعملن بمهن حرفية، أو الزراعة والصيد، والبيع والخدمات».وأشار التقرير إلى «تولي 8 سيدات حقائب وزارية من إجمالي 32 حقيبة، وتعيين 66 قاضية من إجمالي عدد القضاة البالغ عددهم 9694، إضافة إلى أن 34 في المائة من العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي سيدات».وعلى صعيد الصحف، قال التقرير إن «18 في المائة من رؤساء تحرير الصحف الحكومية من النساء، و12 في المائة أعضاء مجلس إدارة الصحف الحكومية سيدات»، موضحًا أن «نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل وصلت إلى 21 في المائة، بينهن 89 في المائة يعملن بدوام كامل».ووفقًا للتقرير فإن «نسبة الإناث في التعليم الجامعي بلغت 49 في المائة، بينما بلغت نسبة القيد في التعليم الابتدائي 98 في المائة، وفي التعليم الإعدادي 93 في المائة، وفي الثانوي 65 في المائة»، مشيرًا إلى أن «متوسط عمر النساء في مصر بلغ 75 عاما، مقارنة بـ72 عاما للذكور».وإلى المملكة، حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "جدارة واستحقاق": "دائمًا ما حظيت المرأة في بلادنا بالاحترام والتقدير كونها الأم والأخت والزوجة والابنة، ودائمًا ما كانت محط الرعاية والاهتمام من الدولة والمجتمع فهي المدرسة الكبرى التي تخرجنا جميعًا منها كأم رؤوم نهلنا من عطفها وحنانها ومحبتها ورعايتها وتربيتها".وأضافت أن المرأة هي النصف المكمل للرجل، فكما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال" وكما حض عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على معاملة المرأة معاملة حسنة "استوصوا بالنساء خيرًا"، فالإسلام كرم المرأة أيما تكريم فأعطاها حقوقها وألزمها واجباتها.وواصلت: "في بلادنا تبوأت المرأة مكانة رفيعة علميًا وعمليًا واجتماعيًا، فما من مجال إلا واقتحمته المرأة السعودية وأثبتت فيه جدارتها وتفوقها ومثابرتها، بل إن إنجازاتها تعدت حدود الوطن إلى العالم من خلال أبحاثها ومشاركتها الفاعلة في المحافل العلمية مقارعة نظيراتها ممن سبقنها بعقود طويلة اختصرتها بجدارة قلّ نظيرها، فحظيت باحترام وتقدير العالم، فالمرأة في بلادنا أثبتت إمكاناتها العالية وشخصيتها الفذة فاستحقت ما وصلت إليه، فكل الأعمال التي أوكلت إليها برعت في أدائها إدارية، معلمة، طبيبة، ومسئولة عن قطاعات بأكملها تديرها على أحسن ما يكون، وأخيرًا وليس آخرًا دبلوماسية كسفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو منصب يحتاج إلى قدرات لها خصوصيتها وشخصية قيادية لها صفاتها".وختمت: "في اليوم العالمي للمرأة لابد لنا أن نحتفي بنسائنا اللاتي عملن فأنجزن فتبوأن المكانة اللائقة بهن وبطموحهن الذي أثبت أن المرأة السعودية قادرة متمكنة، وتستحق ما وصلت إليه عن جدارة واستحقاق".وكتبت صحيفة "اليوم" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "الحوثيون يوقعون بالحبر ويمحون بالرصاص": "دأب الحوثيون منذ بدء الصراع اليمني على التزام منهج المناورة، وهي صيغة تمتلك طهران فيها الباع الطويل، فكثيرا ما أذعنوا واستجابوا للحضور إلى طاولة الحوار، لكنهم ما يلبثون في الغالب أن ينكثوا عهودهم التي وقعوا عليها حتى قبل أن يجف حبرها، هذا إن لم يستخدموا المناورة في مسألة الحضور ذاتها مثلما حدث مرارا في مؤتمرات دعت إليها الأمم المتحدة".وأضافت: "ماطل الحوثيون في حضورها حتى أفرغوها من محتواها قبل أن تبدأ. اتفاقات ستوكهولم، التي رعتها الأمم المتحدة، ووقعها الحوثيون كما وقعتها الحكومة اليمنية الشرعية، تم اختراقها منذ اليوم الأول، حتى بدا كما لو أن هؤلاء المتمردين يوقعون بالحبر لكنهم سرعان ما يمحون توقيعاتهم بالرصاص".وتابعت: "ها هم اليوم يتنكبون لكل ما التزموا به، ويقصفون المنشآت الحيوية داخل مدينة الحديدة في الغرب اليمني، ضمن تصعيدهم العسكري الذي يتزامن مع رفض الالتزام ببنود اتفاق السويد، والذي نص على انسحابهم من موانئ مدينة الحديدة، حيث عاودت ميليشيات الحوثي في اليومين الماضيين قصف مستشفى 22 مايو ومجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي بجوار مطاحن البحر الأحمر للدقيق بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، رغم خلو هذه المواقع تماما من أي أهداف عسكرية للمقاومة المشتركة، وقد أفضى ذلك القصف العشوائي إلى أضرار كبيرة في تلك المنشآت، التي سبق وأن تعرضت للقصف من قبل الميليشيات منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار".وتابعت: "هذا إلى جانب محاولات التسلل صوب الأحياء السكنية والشوارع المحررة، التي أفشلها الجيش اليمني".واستطردت: "ويتزامن هذا التصعيد الحوثي أيضا مع استمرار رفض قوى التمرد تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، والقاضي بانسحابها الكامل من ميناءي الصليف ورأس عيسى الذي كان مقررا الأسبوع الماضي، إلا أن الميليشيات أعلنتْ تأجيل الانسحاب إلى أجل غير مسمى، مما يشي بأن الأمور ستستمر على هذا المنوال، طالما أن المجتمع الدولي، لم يمارس مسئولياته تجاه هذه الميليشيا، لمنعها من العبث والمناورة، وقطع الطرق على ألاعيبها واستثمارها الوقت، لفرض الأمر الواقع".واختتمت: "لم يستثمر حرص الحكومة الشرعية والتحالف على السعي باتجاه الحل السياسي بإرغام ميليشيات الحوثي ومن يقف خلفها ويحرضها، على الإذعان إلى منطق التفاوض، والالتزام بالتالي بمخرجاته، ومعاقبة كل من يخل ببنوده وبالصرامة التي لا تفهم هذه الميليشيات لغة سواها".كما احتلت العديد من العناوين صدارة الاهتمام على مستوى الصحف السعودية الصادرة اليوم لتتناول العديد من الشئون أيضا وفيها:- ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تطويـر الشراكـة الاستـراتيجيـة- سعود بن نايف يرعى ملتقى التدريب التقني والمهني بالمنطقة- مدير الأمن العام يشرف على الاستعدادات لتمرين وطن «89»- المملكة توقع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنجلاديش- إصابة خمسة مدنيين بينهم امرأة إثر سقوط شظايا اعتراض (درون) حوثية باتجاه أبها- إمام الحرم المكي: ما كان 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