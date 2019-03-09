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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 3336 وحدة بـ سكن مصر و1104 وحدات بـ JANNA بالشروق

السبت 09/مارس/2019 - 10:48 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3336 وحدة (139 عمارة) بمشروع "سكن مصر"بمدينة الشروق، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 25 %، كما يتم تنفيذ 1104 وحدات (46 عمارة) بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 100 %، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة (168 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر"، موضحًا أنه تم الاستلام الابتدائي لـ4416 وحدة (184 عمارة)، بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم 2693 وحدة منها للحاجزين.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: جارٍ تنفيذ مدرستين بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وسوق تجارية شمال إسكان المستقبل، وتم افتتاح الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ سوق تجارية بمنطقة عمارات مشروع "JANNA"، وتنفيذ سوق تجارية رقم (8) بالمجاورة ب2 بالحي الثاني، ومركز للشباب بمنطقة النوادي، ومدرسة متعددة المراحل بالعائلي (2)، ومدرسة النيل المصرية، و10 أسواق تجارية بمناطق (الأولي – الثانية – الثالثة – الخامسة – التاسعة – الحي الرابع – الحي الأول شرق – الحى الثالث شرق بالمجاورات (2، و6 ، و11).

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