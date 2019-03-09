الإسكان: تنفيذ 3336 وحدة بـ سكن مصر و1104 وحدات بـ JANNA بالشروق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 3336 وحدة (139 عمارة) بمشروع "سكن مصر"بمدينة الشروق، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 25 %، كما يتم تنفيذ 1104 وحدات (46 عمارة) بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 100 %، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة (168 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر"، موضحًا أنه تم الاستلام الابتدائي لـ4416 وحدة (184 عمارة)، بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم 2693 وحدة منها للحاجزين.



