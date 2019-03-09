ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أجويرو ومحرز يقودان هجوم مانشستر سيتي الرسمية أمام واتفورد

السبت 09/مارس/2019 - 06:48 م
صدى البلد
أحمد هاني
يسعى فريق مانشستر سيتي لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف واتفورد في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج".

وأعلن بيب جوارديولا تشكيلة الفريق الرسمية للمباراة.
وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي للمباراة كالاتي:

ايدرسون ، والكار كومباني، أومتيتي، زينتشينكو، جوندوجان، سيلفا، محرز، ستيرلينج، بينالدو، أجويرو.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

ترشيحاتنا

بتر قدم فتاة حاولت الانتحار أسفل مترو الأنفاق بـ حدائق المعادي

ليبرمان يكشف عن كارثة تضرب إسرائيل أسوأ من حرب أكتوبر

تعرف على قيمة مكافآت أبطال وبطلات العالم للإسكواش في حفل 28 أبريل

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

أغلى سيارة في العالم تجد مشتريا بـ 18 مليون دولار..فيديو

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة جورماهيا فى الكونفدرالية

شاهد .. ثلاث مراهقات يضربن فتاة علقة موت بسبب الغيرة على شاب

إصابة حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

بعد فشل وقفة الإخوان أمام الأمم المتحدة.. خبير: جعجعة لن يستمع لها العالم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

فيديو

تطوير العشوائيات: روضة السيدة مبنية على التراث الإسلامي وستكون ممشى سياحياً
صديق: أعطينا أهالي تل العقارب قيمة إيجارية عامًا مقدمًا لحين إنهاء التطوير
تطوير العشوائيات: أهالي تل العقارب قرروا العودة إلى روضة السيدة بعد التطوير.. فيديو
تطوير العشوائيات: روضة السيدة قضت على مشاكل مزمنة فى تل العقارب
عزة مصطفى تقدم حلقة خاصة من مشروع تطوير روضة السيدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟