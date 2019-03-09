أجويرو ومحرز يقودان هجوم مانشستر سيتي الرسمية أمام واتفورد

يسعى فريق مانشستر سيتي لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف واتفورد في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج".



وأعلن بيب جوارديولا تشكيلة الفريق الرسمية للمباراة.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي للمباراة كالاتي:



ايدرسون ، والكار كومباني، أومتيتي، زينتشينكو، جوندوجان، سيلفا، محرز، ستيرلينج، بينالدو، أجويرو.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

