احذر خطورة الجدري المائي.. الحمي من أبرز أعراضه.. الرضع أكثر عرضة للإصابة به.. ومنع الحوامل من اللقاح

ما هو الجدري المائي وماهي أسبابه

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الجدري المائي (الحماقي) عدوى فيروسية تُسبب طفحًا جلديًا مصحوبًا بحكة مع ظهور بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.





ويُعد الجدري المائي من الأمراض شديدة العدوى للأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض من قبل أو لم يتلقوا تطعيمات ضده، حيث تقريبًا يصاب معظم الأشخاص به قبل الوصول لسن البلوغ، وأحيانًا ما يكون مصحوبًا بمضاعفات خطيرة، إلا أن ععد الحالات انخفض عدد الحالات التي تصاب بالمرض.





يعتقد معظم الأشخاص أن الجدري المائي من الأمراض الخفيفة. ولكن من الأفضل تلقي التطعيم. يتميز لقاح الجديري المائي بالأمان ويعتبر وسيلة فعالة للوقاية من الجديري المائي ومضاعفاته المحتملة.





وتظهر عدوى جدري الماء في فترة تتراوح بين 10 و21 يومًا من بعد التعرض للفيروس، وعادةً ما تستمر بين خمسة إلى عشرة أيام، ويكون الطفح الجلدي هو المؤشر الدال على الإصابة بجدري الماء، وتتضمن العلامات والأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل يوم أو يومين من الطفح الجلدي ما يلي:





- الحمى

- فقدان الشهية

- الصداع

- الإرهاق وشعور عام بالإعياء (وَعْكَة)





وما أن يظهر طفح جدري الماء، فإنه يمر بثلاث مراحل:





- نتوءات وردية أو حمراء بارزة (حَطَاطات)، تنتشر على مدار عدة أيام

- بثور صغيرة مليئة بالسوائل (حويصلات)، تتكون من نتوءات بارزة في خلال يوم قبل الانتشار والتسريب

- قشور تغطي البثور المنتشرة وتأخذ عدة أيام إضافية حتى تشفى.





تستمر النتوءات الجديدة في الظهور لعدة أيام. ونتيجة لذلك، قد تمر بالمراحل الثلاث للطفح الجلدي النتوءات والبثور والآفات القشرية، وفي نفس الوقت في ثاني يوم من ظهور الطفح الجلدي. بمجرد الإصابة، يمكن أن تنشر الفيروس لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي، وستظل تنقل العدوى حتى تختفي كل قشور البقع.





وبشكلٍ عام تكون الإصابة بهذا المرض بسيطة في الأطفال الأصحاء، وفي الحالات المزمنة، يمكن أن ينتشر الطفح حتى يغطي الجسم بأكمله، وقد تتكون الآفات في الحلق والعينين والأغشية المخاطية،والشَّرْج والمهبل، وتستمر البقع الجديدة في الظهور لعدة أيام.





ويحدث الجدري المائي بسبب الفيروس النطاقي الحماقي، هو فيروس شديد العدوى كما يمكنه الانتشار سريعًا، حيث ينتقل الفيروس من خلال التلامس المباشر للطفح أو عن طريق القطرات المنتشرة في الهواء الناتجة عن السعال أو العطس، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.





ويرتفع خطر الإصابة بجدري الماء، في بعض الحالات، وتشمل:

- لم يسبق أن أصيبت بجدري الماء.

- لم يسبق لك التطعيم ضد جدري الماء.

- تختلط بأناس في العمل أو المدرسة أو حضانات رعاية الأطفال.

- إذا كنت تعيش مع أطفال.

- حديثي الولادة والرضع الذين لم تصب والداتهن من قبل بالجدري المائي أو اللاتي لم يتلقين تطعيمًا ضده

- البالغون.

- الأشخاص ممن لديهم قصور في الجهاز المناعي بسبب تلقي علاج ما، مثل العلاج الكيميائي أو بسبب مرض آخر مثل السرطان أو فيروس نقص المناعة البشري.

- الأشخاص الذين يتلقون الأدوية المحتوية على الستيرويدات لعلاج مرض أو حالة أخرى مثل الأطفال المصابين بالربو.

- الأشخاص الذين يتلقون عقاقير كابتة للجهاز المناعي.





معظم الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بالمرض، أو تلقوا التطعيم ضده لديهم مناعة ضد الجدرى المائي، إذا كنت قد تلقيت تطعيمًا وأُصبت رغم ذلك بالمرض، فإن الأعراض غالبًا ما تكون أخف، حيث تكون القروح أقل وتكون الحمى خفيفة أو غير موجودة، ويمكن أن يُصاب عدد قليل من الأشخاص بالجديري المائي، ولكن هذا يكون نادرًا.





ويمكن الوقاية من الإصابة بالجدري المائي عن طريق استخدام لقاح الجديري المائي (فاريفاكس)، ولكنه قد تختلف الجرعات من فئة لأخرى، وفيما يلي سوف نوضح الجرعات المناسبة لكل فئة، وهي:





- الأطفال:

في الولايات المتحدة، يتلقى الأطفال جرعتين من لقاح الجدري المائي، وتكون الأولى للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 شهرًا والثانية للذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 أعوام، كجزء من الجدول الروتيني لتطعيم الأطفال، يمكن الجمع بين اللقاح مع لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، ولكن بالنسبة لبعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و23 شهرًا، قد يزيد الجمع من خطر الإصابة بحمى ونوبات من اللقاح. لذلك، ناقش مميزات وعيوب الجمع بين اللقاحات مع الطبيب المعالج لطفلك.





- الأطفال الأكبر سنًا غير المحصنين:

يجب أن يتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 12 عامًا ،والذين لم يتم تطعيمهم بلقاح الجدري المائي، بحيث تُعطى الجرعتين بفارق ثلاثة أشهر على الأقل، ويجب أيضًا أن يتلقى الأطفال في سن 13 عامًا أو أكثر ممن لم يتم تطعيمهم جرعتين متتاليتين من اللقاح، بحيث تُعطى الجرعتين بفارق أربعة أسابيع على الأقل.





- البالغون غير المحصنين الذين لم يصابوا بالجدري المائي من قبل لكنهم معرضون بصورة أكبر للإصابة به:

ويشمل ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين والموظفين في مجال رعاية الطفل و المسافرين الدوليين والموظفين العسكريين، والبالغين الذين يعيشون مع أطفال صغار، وجميع النساء في سِن الإنجاب.





ويتلقى عادة البالغون الذين لم تسبق لهم الإصابة بالجديري المائي أو لم يتم تطعيمهم بجرعتين من اللقاح بفارق أربعة إلى ثمانية أسابيع، وإذا لم تكن متذكرًا ما إذا كنت قد أصبت من قبل بالجدري المائي أو تلقيت تطعيمًا، فإنه يمكن إجراء اختبار دم لتحديد قوة مناعتك في التصدي للمرض.





وإذا أصبت من قبل بالجديري المائي، فلن تحتاج إلى لقاح الجدري المائي، فغالبًا ما تجعل الإصابة بالجدري المائي الشخص محصنًا ضد الفيروس طوال حياته. يمكن الإصابة بالجدري المائي أكثر من مرة، ولكنه غير شائع.





ولا يصرح لقاح الجديري المائي لبعض الأشخاص، ومنهم:





- النساء الحوامل.

- الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة مثل المصابين بفيروس نقص المناعة، أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

- الأشخاص الذين يعانون الحساسية ضد الجيلاتين أو المضاد الحيوي نيوميسين.





لذا فيجب أن تستشير طبيبك إذا لم تكن متأكدًا بشأن احتياجك للقاح، وإذا كنتِ تخططين لأن تصبحي حاملًا، فاستشيري طبيبك للتأكد من اطلاعك دائما على المستجدات بخصوص التطعيمات قبل إنجاب الطفل.



