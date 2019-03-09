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تعليم

6 معلومات تشرح تفاصيل تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمية

السبت 09/مارس/2019 - 09:43 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل بنظام التعليم الثانوي الجديد، الذي تم إطلاقه في بداية العام الدراسي 2018/2019، ضمن رؤية مصر الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 6 معلومات عن تطبيق نظام الثانوية التراكمية

* الصف الأول الثانوى هو سنة تدريبية فقط (لهذه الدفعة والدفعات التالية المتتابعة) لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات فى المجموع التراكمي

* إمتحانات شهرى يناير ومارس ٢٠١٩ هى إمتحانات تدريبية لا تحتسب درجاتها في المجموع وليس فيها نجاح و رسوب

* إمتحانات شهرى مايو ويونيو سيحاسب عليها الطالب إما بنجاحه أو رسوبه لإنتقاله الي الصف الثاني الثانوي.

* الصف الثانى والثالث الثانوي هى سنوات تراكمية لمجموع امتحان السنتين مما يتيح للطالب أكثر من فرصة لتحسين المجموع

* سيمتحن الطالب 4 امتحانات في الصف الثاني الثانوي ويحصل على أعلى درجات امتحانين فيهما، وكذلك الامر في الصف الثالث الثانوي

* سيلتحق الطالب بالجامعة بمجموع درجات أعلى 4 امتحانات في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

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