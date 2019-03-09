6 معلومات تشرح تفاصيل تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل بنظام التعليم الثانوي الجديد، الذي تم إطلاقه في بداية العام الدراسي 2018/2019، ضمن رؤية مصر الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 6 معلومات عن تطبيق نظام الثانوية التراكمية



* الصف الأول الثانوى هو سنة تدريبية فقط (لهذه الدفعة والدفعات التالية المتتابعة) لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات فى المجموع التراكمي



* إمتحانات شهرى يناير ومارس ٢٠١٩ هى إمتحانات تدريبية لا تحتسب درجاتها في المجموع وليس فيها نجاح و رسوب



* إمتحانات شهرى مايو ويونيو سيحاسب عليها الطالب إما بنجاحه أو رسوبه لإنتقاله الي الصف الثاني الثانوي.



* الصف الثانى والثالث الثانوي هى سنوات تراكمية لمجموع امتحان السنتين مما يتيح للطالب أكثر من فرصة لتحسين المجموع



* سيمتحن الطالب 4 امتحانات في الصف الثاني الثانوي ويحصل على أعلى درجات امتحانين فيهما، وكذلك الامر في الصف الثالث الثانوي



* سيلتحق الطالب بالجامعة بمجموع درجات أعلى 4 امتحانات في الصفين الثاني والثالث الثانوي.