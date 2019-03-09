التضامن تكشف أرقاما صادمة حول حجم تعاطي المخدرات بين سائقي باصات المدارس

قال الدكتور محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن صندوق مكافحة الإدمان التابع للوزارة يتعامل علي قضية الكشف المبكر علي متعاطي المخدرات في بيئة العمل بشكل عام، خاصة في الوظائف الحساسة مثل سائقي حافلات المدارس.



ونوه "صالح" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة أون أي، إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزارء، خلال الفصل الثاني من عام 2014، للتعامل مع ظاهرة تعاطي سائقي حافلات المدارس المخدرات، متابعا أنها كانت البداية لوضع قاعدة بيانات واضحة لسائقي حافلات المدارس، للتأكد من الكشف المبكر والمكثف علي تعاطي المخدرات.



وأشار إلي أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس وصلت إلى 12,5% خلال المنتصف الثاني من عام 2014، ما دفع الدولة والجهات المسؤولة لضخ حملات مكثفة ومستمر لإجراء تحاليل المخدرات لكافة سائقي حافلات المدارس، ما نتج عنه انخفاض كبير في نسبة تعاطي سائقي الحافلات إلى 3,1% بنهاية العام الماضي 2018 مؤكدا أن الدولة ليست راضية عن هذه النسبة، وتحاول تخفيضها خلال العام الجاري حتي تنتهي بشكل كامل.