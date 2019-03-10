في دبي فقط.. سيارة شرطة تتعرف على المجرمين

تسعى دولة الإمارات إلى إبهار العالم دومًا بما توفره لمواطنيها.. آخر تلك الخدمات هي تزويد طاقم الشرطة بسيارة جديدة تتعرف على هوية الأشخاص.



أعلنت الشرطة بإمارة أبو ظبي الإماراتية عن ضم تلك السيارة الجديدة إلى اسطول السيارات الرياضية، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ""أبوظبي.. أمن وسلامة: تقنيات متطورة في دراجة شرطة أبوظبي الذكية، لضبط المركبات المطلوبة في المناطق الرملية والنائية".



وتتمتع تلك السيارة الجديدة بمميزات مبهرة فهي تساعد الشرطة في عمليات مطاردة الهاربين وتحديدًا في الأماكن الواعرة فهي مزودة بخصائص تمكنها من القيادة في مختلف التضاريس، وتنتمي إلى فئة "(AllTerrain Vehicle (ATV".



بالإضافة إلى انها مزودة بكاميرا ذكية تحدد هوية أي معلومات تقوم بالتقاطها سواء لوحات السيارات أو أوجه الأشخاص، والمركبة الذكية الجديدة هي واحدة من أحدث ابتكارات مبادرة شهر الإمارات للابتكار.