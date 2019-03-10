ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

في دبي فقط.. سيارة شرطة تتعرف على المجرمين

الأحد 10/مارس/2019 - 10:20 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تسعى دولة الإمارات إلى إبهار العالم دومًا بما توفره لمواطنيها.. آخر تلك الخدمات هي تزويد طاقم الشرطة بسيارة جديدة تتعرف على هوية الأشخاص.

أعلنت الشرطة بإمارة أبو ظبي الإماراتية عن ضم تلك السيارة الجديدة إلى اسطول السيارات الرياضية، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونشرت الشرطة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ""أبوظبي.. أمن وسلامة: تقنيات متطورة في دراجة شرطة أبوظبي الذكية، لضبط المركبات المطلوبة في المناطق الرملية والنائية".

وتتمتع تلك السيارة الجديدة بمميزات مبهرة فهي تساعد الشرطة في عمليات مطاردة الهاربين وتحديدًا في الأماكن الواعرة فهي مزودة بخصائص تمكنها من القيادة في مختلف التضاريس، وتنتمي إلى فئة "(AllTerrain Vehicle (ATV".

بالإضافة إلى انها مزودة بكاميرا ذكية تحدد هوية أي معلومات تقوم بالتقاطها سواء لوحات السيارات أو أوجه الأشخاص، والمركبة الذكية الجديدة هي واحدة من أحدث ابتكارات مبادرة شهر الإمارات للابتكار.

موضوعات متعلقة

the Surgo Mountain Rescue Vehicle أقوى سيارة إنقاذ في العالم «صور»

رجل حاول إبهار حبيبته تسبب لها في كارثة .. فيديو

ردا على شيفروليه.. فورد تكشف عن ‏Ranger‏ 2019 الجديدة كليا.. صور

شاهد.. دنيا سمير غانم ترتدي الإسدال والحجاب

سلمان خان يصور فيلمه الجديد "سباق 3 " في "أبو ظبي"

دبي تشيد أضخم مول تجاري بمساحة 100 ملعب كرة قدم ومميزات خيالية

ترشيحاتنا

بعد دعوة السيسي لحضور اجتماعها.. قصة قمة السبع الكبرى التي أعادت التوازن الاقتصادي للعالم

60 % من قراء صدى البلد يتوقعون فوز الزمالك على جورماهيا الكيني بالكونفدرالية

رويترز: توقعات بعودة الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى البلاد اليوم

برلماني يتوعد موظفة صحة بأشد عقاب بعد إهانتها للمرضى.. فيديو

وكالة الفضاء الروسية: إيجيبت سات A وصل مداره بعد ساعة و22 دقيقة من إطلاقه

رامي رضوان عن فيديو موظفة مركز علاج الكبد: بها كمية تبلد غير طبيعية.. فيديو

حكم بر الأم ذات الخلق السيئ

كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

أمين الفتوى يوضح كيفية التعامل مع الأظافر بعد قصها.. فيديو

بدء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد..فيديو

اليوم.. توزيع شرائح المحمول على طلاب أولى ثانوي استعدادا لامتحانات التابلت

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

الرئيس يشهد الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد
عرض فيلم تسجيلي بعنوان سلام الشهيد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
شاهد.. داليا أيمن تعلق على فوز فريدة عثمان بالذهبية: الدولة تهتم بالرياضة
بدء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد..فيديو
تعرف على حركة المرور في الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟