بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بلجيكا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ستتخذ عقوبات صارمة بحق الحكومة الإسرائيلية، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى الضغط من أجل احترام القانون الدولي والإنساني.

وأكد بريفو أن بلاده ستعمل في الوقت ذاته على إدانة أي مظهر من مظاهر معاداة السامية أو تمجيد الإرهاب من قبل أنصار حركة حماس، موضحًا أن الهدف ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، وإنما ضمان امتثال حكومته للمعايير الدولية والإنسانية.

وأضاف الوزير أن هذه القرارات جاءت في ضوء ما وصفه بـ"المأساة الإنسانية التي تشهدها فلسطين، وخاصة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترتكب أعمال عنف "مخالفة للقانون الدولي"، وأن التزامات بلجيكا الدولية، بما فيها واجب منع أي خطر للإبادة الجماعية، فرضت عليها اتخاذ خطوات قوية في هذا التوقيت.

وشدد بريفو على أن الموقف البلجيكي يعكس رغبة بلاده في الإسهام بفعالية في جهود المجتمع الدولي، من أجل دفع الأوضاع على الأرض نحو الانفراج، مؤكدًا أن العقوبات تستهدف الحكومة الإسرائيلية وسياساتها، وليست موجهة ضد الشعب الإسرائيلي.