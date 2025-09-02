يسرا: عمرو يوسف مجتهد في شغله.. وحبيت فكرة مشاركتي في درويش ومحدش كان عارف

كشفت الفنانة يسرا، كواليس مشاركتها في فيلم درويش بطولة الفنان عمرو يوسف.



وقالت يسرا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" عمرو يوسف بيعرف ينكوشني وعملي بروفات على فيلم درويش ".

وتابعت يسرا :" حبيت فكرة مشاركتي في فيلم درويش ومحدش كان عارف إني مشاركة في الفيلم ".

وأكملت يسرا :" كنت فرحانة بالمشاركة في فيلم درويش وكنت بشتغل من قلبي"،.

ولفتت يسرا:" عمرو يوسف مجتهد في شغله وبيحبه وبيعرف يختار الأدوار اللي بيعملها وبيعمل المجهود اللازم كي يكون الشغل صح ".