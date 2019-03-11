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أخبار البلد

الخارجية تتابع إجراءات عودة جثامين المصريين ضحايا الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:47 م
الطائرة الإثيوبية
الطائرة الإثيوبية المنكوبة - صورة أرشيفية
محمد وديع
صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن السفارة المصرية في أديس أبابا تتابع بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية كافة الإجراءات المتعلقة بانتشال جثامين ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية ونقلها إلى العاصمة أديس أبابا، حيث من المنتظر أن تستمر هذه العملية حتى نهاية الأسبوع، كما أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التحقق من هويات الضحايا ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع، وسيتم الاستعانة بخبرة دولية في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية ستتكفل بنقل جثامين الضحايا إلى القاهرة، وستقوم سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا بالعمل على استصدار شهادات الوفاة للضحايا بالتنسيق مع الجهات الإثيوبية المعنية، وهم:

1) دعاء عاطف عبد السلام عبد السلام.

2) سوزان محمد أبو الفرج.

3) ناصر فتحي العزب دوبان.

4) أشرف محمد عبد الحليم التركي.

5) عبد الحميد فراج محمد مجلي.

6) عصمت عبد الستار طه عرنسه.

هذا، وتقدم وزارة الخارجية بالغ التعازي والمواساة لأسر كافة الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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