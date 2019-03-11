هتاكل إيه النهاردة .. شوربة مشروم بالكريمة وملوخية.. والحلو: سلطة فاكهة

هتاكل إيه النهاردة؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم؛ لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تفضل قضاء وقت طويل فى إعداد الطعام، ثم فى النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير فى إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم على إعداد سفرة شهية رائعة.



الطبق الرئيسى:

شوربة مشروم بالكريمة للشيف شربينى.

مقادير شوربة المشروم:

مشروم

دقيق

كريمة لبانى

بصل

زبدة

صدور دجاج

ثوم

بهارات

ملح فلفل اسود

مكعب مرقة



طريقة عمل شوربة مشروم:

* شوحى البصل فى زبدة على النار ثم ضيفى صدور الدجاج ثم ضيفى الدقيق و قلبى ثم ضيفى المشروم

* ضيفى الكريمة و مكعب المرق و التوابل و الثوم

* ارفعى الدجاج و قطعيها مكعبات و ضعيها فى طبق التقديم

* افرمى مكونات الشوربة ثم تقدم فوق مكعبات الدجاج بالهنا.



الطبق الجانبى:

ملوخية بالفراخ للشيف شربينى:

مقادير الملوخية:

ملوخية

كزبرة جافة

ثوم

بصل

مرقة

فلفل حار

دجاج

طماطم

زبدة



طريقة عمل الملوخية:

* اسلقي الدجاج في ماء وملح وفلفل

* افرمي البصل جيدا مع فلفل حار وطماطم وثوم مفروم ثم ضعيه في الشوربة بعد رفع قطع الدجاج

* افرمي الكزبرة الخضراء واضيفيها للشوربة وقلبي جيدا

* في طاسة على النار ضعي الزبدة مع ثوم مفروم وكزبرة جافة وقلبيهم جيدا حتى يحمر الثوم لعمل الطشة

* اضيفي الطشة إلى الملوخية و قدميها



الحلو:

سلطة الفاكهة

مقادير سلطة فاكهة لغادة جميل.

موز

خوخ

رمان

عسل ابيض

طريقة عمل سلطة الفاكهة:

* قطعي كل الفاكهة الى مكعبات متوسطة الحجم

* احضري طبق التقديم واخلطيهم به

* زينيهم بالعسل الابيض وقلبيهم جيدا

* ادخليها الثلاجة لتبرد قليلا

* وقدميها باردة