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أصل الحكاية

المصريين سند.. كيف تجمع 15 مصريًا في الغربة لإهداء العمرة لضحايا قطار محطة مصر

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:00 م
عمرة لضحايا قطار
عمرة لضحايا قطار محطة مصر
عبدالله قدري
خطفت طوابير التبرع بالدم لمصابي حادث قطار محطة مصر، أمام المستشفيات، أنظار عبد الحميد أسامة، مصري مقيم في السعودية، فقرر مباراة الشباب في عمل الخير، والتبرع بأداء العمرة نيابة عن أرواح ضحايا قطار محطة مصر.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان سابق، مصرع 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين، في حادث تصادم جرار برصيف نمرة 6 في محطة مصر، مما أسفر عن انفجار"تنك" الوقود"، الأربعاء قبل الماضي.

عقب الحادث، شاهد عبد الحميد على شاشات التلفاز، حملات التبرع بالدم التي انتفض لها الشباب، " لما شوفت الشباب بآلاف واقفين يتبرعوا بدمهم علشان المصابين، وده أقل شيء قدروا يقدموه، كل واحد من مكانه بيقدر يعمل الخير اللي يقدر عليه، وأنا وضعي يسمحلي إني أعمل عمره لأحد الشهداء".

سريعًا بدأ عبد الحميد، الإعلان عن مبادرة للتبرع بالعمرة لضحايا القطار على أحد "جروبات" موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوجدت تفاعلًا كبيرًا، " ابتديت أخد أرقام الناس وعملت جروب علي الواتس كان معايا تقريبا ٤٠ واحد، وكل الأعمار، ومن كل مكان في السعودية، مكة والمدينة وجدة ومناطق تانية تبعد آلاف الكيلو مترات عن مكة".

قام عبد الحميد بعمل حصر أسماء ضحايا حادث محطة مصر، فاستطاع جمع عدد 15 شهيدا، وحدد اليوم المناسب لجميع المتبرعين لأداء مناسك العمرة "قعدت تقريبًا ١٠ أيام علشان نحدد يوم الجمعة وقدرت أجمع ١٥ شهيدا و١٥ متطوعا معايا".

لم يكن هناك سابق معرفة بين عبد الحميد والمتبرعين المصريين من قبل، "أول مرة نتقابل يوم أداء العمرة"، أتم عبد الحميد ورفاقه العمرة، ثم نشر صورهم من قلب الحرم المكي، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا.

كان هدف عبد الحميد ورفاقه من أداء العمرة، إدخال السرور على قلب ذوي الضحايا "معظم الناس دي غلابة معتقدش انهم يملكوا إنهم يعملوا صدقة لأولادهم أو أي كان صلة القرابة و بعدين إزاي أقدر أقدم حاجة لاخويا في وطني وديني ومساعدش في ده أقل شيء كانت العمرة ليهم".

لم يتوقف عطاء عبد الحميد عند هذا الحد "إن شاء الله سنستكمل باقي الشهداء كل شهيد ليه عمره، وإن شاء الله الزيارة الجاية لمكة كل شهيد ليه صدقة جارية في مكة".

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