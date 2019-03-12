أحمد شوبير: الأهلي وضع شرطا للترحيب بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أحقية نادي الزمالك، في طلبه، تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب، التي كان مقررا لها الخميس المقبل في الدوري.



وقال «شوبير» خلال تقديمه برنامجه عبر قناة «أون سبورت»: " الزمالك يعاني من ضغط المباريات، ولديه مباراة مهمة يوم الأحد أمام نصر حسين داي الجزائري، في ختام دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية".



واستطرد: "اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة- بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب- إلى يوم 20 مارس، خاصة وأن طارق حامد لاعب الوسط سيغيب عن مواجهة النيجر للإيقاف، كما رحب النادي الأهلي، بتأجيل المباراة، بشرط خوض الزمالك مواجهة المقاولون قبل مباراة القمة المقرر لها يوم 30 مارس".