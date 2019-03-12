ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد شوبير: الأهلي وضع شرطا للترحيب بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:49 ص
أحمد شوبير نائب
أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة،
محمد رشاد
أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أحقية نادي الزمالك، في طلبه، تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب، التي كان مقررا لها الخميس المقبل في الدوري.

وقال «شوبير» خلال تقديمه برنامجه عبر قناة «أون سبورت»: " الزمالك يعاني من ضغط المباريات، ولديه مباراة مهمة يوم الأحد أمام نصر حسين داي الجزائري، في ختام دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية".

واستطرد: "اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة- بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب- إلى يوم 20 مارس، خاصة وأن طارق حامد لاعب الوسط سيغيب عن مواجهة النيجر للإيقاف، كما رحب النادي الأهلي، بتأجيل المباراة، بشرط خوض الزمالك مواجهة المقاولون قبل مباراة القمة المقرر لها يوم 30 مارس".

موضوعات متعلقة

شوبير: قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك والجيش خاطئ.. فيديو

تأجيل مواجهة الزمالك أمام الرجاء 24 ساعة

عامر حسين يكشف أسباب أزمة مواجهات الزمالك والإسماعيلي والمقاولون

الكونفدرالية تؤجل مباراة الزمالك ضد المقاولون 24 ساعة

سيد عبد الحفيظ يفتح النار على لجنة مسابقات الجبلاية: أين العدل؟.. فيديو

سويلم يرد على سيد عبد الحفيظ بشأن تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ترشيحاتنا

العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية ..فيديو

شاهد فرحة المصريين بعد تولى كامل الوزير وزارة النقل.. فيديو

بينهم عميد شرطة.. إصابة أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار بالمغرب

موجز الأخبار.. ‎السيسي للمستثمرين اليابانيين: عازمون على تغيير الواقع.. وأبو العينين يطالب بإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر

هجوم عنيف من عمرو أديب على إسرائيل بسبب هيفاء وهبي.. فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو

رئيس العلوم الصحية: مستعدون لكتابة تعهدات للأطباء لضمان حقوقهم

الأهلي: الخطيب يتواصل مع الجهات الأمنية لحضور 25 ألف مشجع مباراة الساورة

زيدان يكشف موقفه من عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

وزير التموين يكشف حقيقة إلغاء الدعم.. ويؤكد: المواطن يحصل على السلع ببلاش

التموين: لم يحذف أي مواطن من بطاقة الدعم بعد إعلان معايير الاستبعاد الأخيرة

بريطانيا تتوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟