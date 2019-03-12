هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العرب في إسرائيل، تسهل الطريق أمام المتطرفين لارتكاب جرائم بحق العرب في إسرائيل.



وكتب قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن إسرائيل ليس وطن لكل مواطنيه، ليست بغيضة فقط".



وتابع: أن هذه التصريحات تبرر ما يفعله المتطرفين، وتقوض الطريق إلى السلام".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح بأن إسرائيل ليس بوطن كل مواطنيه، بل أنه وطن لليهود فقط.