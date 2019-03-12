ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:53 م
أنور قرقاش- وزير
أنور قرقاش- وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية
شريف سيد
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن العرب في إسرائيل، تسهل الطريق أمام المتطرفين لارتكاب جرائم بحق العرب في إسرائيل.

وكتب قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن إسرائيل ليس وطن لكل مواطنيه، ليست بغيضة فقط".

وتابع: أن هذه التصريحات تبرر ما يفعله المتطرفين، وتقوض الطريق إلى السلام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح بأن إسرائيل ليس بوطن كل مواطنيه، بل أنه وطن لليهود فقط.

ترشيحاتنا

نتنياهو يغازل الناخبين: إسرائيل لها علاقات مع 6 دول إسلامية مهمة

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

في أولى جولاته.. كامل الوزير يستمع لشكاوى المواطنين داخل محطة مصر .. فيديو

شاهد ... سيدة تنسى طفلها في المطار وموقف رجولي من قائد الطائرة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الجونة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مزاولة مهنة الطب

التصالح في مخالفات البناء.. 2000 جنيه حد أقصى لسعر المتر

وفاة مصريين وإصابة 11 آخرين في حادث بالكويت

الوزير لقيادات السكة الحديد: آخر مرة هنتقابل في المكاتب.. وهنفطر في رمضان على الرصيف ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

فيديو

سفير السودان بالقاهرة يكشف تفاصيل لقاء السيسي بالنائب الأول للبشير.. فيديو
علي السيد: وقوف مصر مع الدول منع كوارث كثيرة بالمنطقة
علي السيد: وزير النقل الجديد صاحب تجارب وإنجازات عظيمة
الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو
علي السيد: تحديد غرامة التصالح في المباني المخالفة يغلق باب الفساد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟