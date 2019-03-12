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الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:13 م
صورة لعقار في مرحلة
صورة لعقار في مرحلة التشيد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق مجلس النواب عليه اليوم بصفة نهائية، يخدم الثروة العقارية؛ مرددا: «هناك حقوق للدولة في التأكد من كون العقارات آمنة، و27 مليون وحدة سكنية مخالفة يستفيد أصحابها من القانون الجديد».

وأضاف «فرحات»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» «سي بي سي»: «87% من العقارات المخالفة صدرت لها قرارات إزالة.. وجزء من حصيلة التصالح مع أصحاب الوحدات المخالفة ستوجه لتحسين البنية التحتية».

وافق مجلس النواب وقوفا، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعدما رفض الأعضاء عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض مواد القانون.

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