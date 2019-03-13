بونوتشي: رونالدو أفضل لاعب في العالم.. وصنعنا التاريخ أمام أتليتكو مدريد

أشاد ليوناردو بونوتشي، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، بما قدمه هو وزملاؤه أمام أتليتكو مدريد، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددا على أن البيانكونيري صنع التاريخ.





وقال بونوتشي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "هذه المباراة ستدخل التاريخ، ذلك كان هدفنا وصنعنا التاريخ بالتأهل لربع النهائي، أشكر الجماهير على المؤازرة والمساندة، اتخذنا المباراة خطوة خطوة حتى تأهلنا واستحققنا ذلك".





وأضاف بونوتشي: "استعدينا للمباراة بطريقة جيدة، ورأيتم ذلك على أرضية الملعب، والإنجازات يصنعها الرجال الأبطال".



