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الأرصاد تعلن انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل الربيع مبكرًا .. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:14 ص
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت 7 درجات، ويصاحبها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الأماكن الصحراوية والمكشوفة.

أضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة خفيفة، موضحا أن الانخفاض في درجات الحرارة سوف يصل إلى جنوب البلاد بعد غد.

وأشار إلى أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للأتربة غدا علي الأماكن المكشوفة مثل 6 أكتوبر والتجمع لفترات قصيرة، متابعا أن هذه الموجة سوف تكون يوما واحدا فقط.

وأكد أن حالة عدم الاستقرار فى الجو تعلن دخول فصل الربيع والذى بدأ مبكرًا هذا العام.

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