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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: مشروع زيادة بحيرة المنزلة أحد أكبر المشاريع العملاقة بالشرق الأوسط

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:46 م
بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة تعطي التعليمات اللازمة لزيادة مساحة بحيرة المنزلة مؤكدا أنه سوف يجلب الخير لأهل مصر كونها واحدة من أهم البحيرات.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تطوير بحيرة المنزلة وزيادة مساحتها سوف يزيد من الثروة السمكية خاصة أنها من البحيرات الأساسية والتي تتميز بوفرة فى إنتاج الأسماك مشيرا إلى أنه على وزارة الزراعة سرعة البدء في تنفيذ المشروع.

وتابع نقيب عام الفلاحين أنه الآن يوجد مشروع زيادة مساحة بحيرة المنزلة هو من أحد المشاريع العملاقة والتي لا يوجد مثيل لها في الشرق الأوسط.

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