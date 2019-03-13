انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه التلول ببئر العبد

انقطع التيار الكهربي عن محطة مياه التلول بمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء، بسبب الظروف الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها المحافظة حاليا، وتسبب ذلك في توقف ضخ مياه الشرب الي مدينة العريش .



وأكدت مصادر في الشركة القابضة لمياه الشرب أن ضخ المياه من الخط الرئيسي «خط الـ 1000» توقف من محطة رافع التلول التي تتم تغذيتها من المحطة الرئيسية بمدينة القنطرة شرق، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وأكدت المصادر عودة ضخ المياه بعد عودة التيار الكهربي لمحطة مياه التلول، وأن الشركة ستوافي المواطنين بموعد إعادة التشغيل.

