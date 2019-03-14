كلوب عن فوز ليفربول على بايرن ميونخ: سأشاهد هدف ساديو ماني 500 مرة

علق "يورجن كلوب"، مدرب ليفربول الإنجليزي، على تأهل فريقه للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على نظيره بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل، في إياب دور الـ16 من البطولة.





وقال "كلوب"، عقب المباراة: "استحققنا الفوز بكل تأكيد، أنا فخور جدًا بكل اللاعبين وخاصةً بالعمل الذي قدموه في الشوط الثاني، لقد استطعنا تدمير تنظيم بايرن ميونخ".





وتابع: "سأشاهد هدف ساديو ماني الرائع 500 مرة".





ومن المقرر، أن تقام قرعة الدورين ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا، الجمعة، 15 مارس، في مدينة نيون السويسرية.