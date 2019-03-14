تونس تحظر تحليق طيران بوينج 737 ماكس في أجوائها

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الخميس، حظر تحليق طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" في أجوائها حتى إشعار آخر، وذلك بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية يوم الأحد الماضي، والذي أودى بحياة 157 شخصًا.





وقالت صحيفة "الشروق" التونسية نقلًا عن الوزارة : "تبعًا للحوادث المؤسفة التي جدت مؤخرا على طائرات من طراز بوينج ماكس وفي انتظار تحديد الأسباب المباشرة واتخاذ تدابير السلامة في شأنها من قبل سلطة الطيران المدني لبلد المصنع وكإجراء وقائي تقرر تحجير عبور المجال الجوي التونسي بالنسبة للطائرات من طراز ماكس 800 وماكس 900 وهبوطها بالمطارات التونسية المفتوحة للجولان الجوي العمومي".





وأضافت الوزارة: "الأسطول الوطني المستغل من قبل شركات الطيران التونسية لا يتضمن هذا النوع من الطراز".





ولقي 157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.



