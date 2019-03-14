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أخبار البلد

مسئول سابق: مصر أصبحت محورا إقليميا مهما في المنطقة بعد اكتشافات الغاز

الخميس 14/مارس/2019 - 04:15 م
اكتشافات المتوسط
اكتشافات المتوسط من الغاز الطبيعى
ميس رضا
أكد مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، أن مصر أصبحت تمتلك كل المقومات التى تجعلها في مصاف كبرى الدول المنتجة للغاز بفضل الاكتشافات الجديدة التى حولت مسارها منذ اكتشاف ظهر العملاق فى المتوسط.

وأوضح "يوسف"، فى تصريحات لصدى البلد، أن الكشف البترولى الجديد بمنطقة امتياز لم تعلن حتى التقديرات الأولية عن كمية الإنتاج المتوقعة منه وماهيته هل هو كشف اقتصادى أم لا ومدى حجم الاستثمارات المطلوبة منه.

ولفت إلى أن مصر تحولت بالفعل لمركز إقليمي للطاقة بفضل خطوط الربط مع الأردن من خلال الخط العربي وأيضا إسرائيل وقبرص، مشيرًا إلى أنه خلال عامين سيتم استقبال الغاز الإسرائيلى من خلال الشريك الأمريكى نوبل إنرجى شريك ديليك الإسرائيلية ويتم تصديرها لأوروبا من الأراضى المصرية فضلًا عن الغاز القبرصى.

وأعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن تحقيق كشف جديد للغاز في امتياز نور البحري بمصر، وفقا لوكالة رويترز.

ويقع الاكتشاف الجديد للغاز في امتياز نور قبالة السواحل المصرية، وعثرت الشركة الإيطالية على عمود من الغاز يقدر بتسعين مترا.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، وتستهدف زيادته إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019-2020.

والعام الماضي، غيرت مصر خريطة تجارة الغاز الطبيعي، بفضل إنتاجها المبكر من حقل ظهر، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة وفقا لشركة الطاقة الإيطالية إيني.

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