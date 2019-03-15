بعد إعادة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي للجنة الصحة.. الأطباء: ليس من حقهم تشخيص المريض والقانون يجرم.. ودورهم مهم في تنفيذ خطة وضعها الطبيب.. وتعديات على المهنة وانتحال صفة لغير ذي حق

نقيب الأطباء يكشف تفاصيل مشاورات قانون مزاولة العلاج الطبيعي

وكيل الأطباء: مادة 8 تلزم أخصائي العلاج الطبيعي بتقرير الطبيب المعالج

أمين نقابة الأطباء: لا نسعى لإلغاء دور العلاج الطبيعي

مني مينا: تمرير قانون مزاولة العلاج الطبيعي بشكله الراهن أزمة في تاريخ الطب





أرسل رئيس مجلس النواب خطاب لنقابة الأطباء لإبداء رأيهم، حول مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ومدى تأثير ذلك على الحياة الطيبة والصحية، وفوائده واضراره للمواطنين وعلى المهنة بشكل عام.





وفي الإطار العام لمشروع القانون أبدت نقابة الأطباء رفضه لجميع مواد المشروع لما له تأثير سلبي على الحياة الصحية والطبية، وان المريض هو الضحية، ويجب إعطاء كل ذي حق حقه، فالطبيب له نظرة عامة وشاملة للعملية الطبيه والصحية وهو الوحيد القادر على تشخيص ومناظر المرض، ووضع خطط العلاج، واخصائي العلاج الطبيعي، ساعده الأيمن لتنفيذ خطط العلاج.





قال الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء: إن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أرسل خطابا إلى النقابة، لأخذ رأيها في مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وذلك بعد إرجاع المشروع إلى لجنة الصحة مرة أخرى.





وأضاف نقيب الأطباء أن القانون يكلل جهود العلاج الطبيعي، وأنه لا توجد أي مشكلة معهم في تنفيذ الخطة التي وضعتها النقابة لممارسة الطب الطبيعي، بشكل علمي، بما يتيح أفضل النتائج للمرضى، مشيرا إلى أن دور العلاج الطبيعي مهم جدا، ولكن هناك نقطة معينة وهي أنه يجب أن يكون دورهم تنفيذ خطة الطبيب.





وأوضح خيري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد بالعالم كله أخصائيو علاج طبيعي يتخذون أي إجراءات تتيح لهم تشخيص المريض وعمل خطة للعلاج له وإعطاء الدواء.





وأكد أن الطبيب يمتلك نظرة عامة عن العملية الطبية، وليس من مصلحة المريض أن يشخصه غير الطبيب لأن ذلك دوره وعلى عاتقه المسئولية كاملة.





وقال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن الطاقم الطبي يهمه مصلحة المريض، مضيفًا أنه لا يوجد أي خلافات مع أخصائيي العلاج الطبيعي، ولكن يوجد اعتداء على مهنة الطب.





وأشار وكيل النقابة، في تصريحات لـ صدي البلد، إلى أنه لا يجوز فصل العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي، لأنه يعتبر المنفذ الحقيقي بخطة العلاج التي يضعها الطبيب.





وأضاف عبد الحي، بأن المادة 8 بقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي الحالي حددت أخصائي العلاج الطبيعى وحدهم دون غيرهم بتقييم الحالات ووضع برنامج العلاج الطبيعي الوقائي أو العلاج لها، وتحديد طرق وأساليب وطرق تنفيذه وفقا للتقرير الصادر من الطبيب المعالج، والذي يقتصر على التشخيص الطبي فقط.





وأكدت الدكتورة نجوى الشافعى أمين نقابة الأطباء أهمية وجود اخصائى العلاج الطبيعى فى الفريق الطبى.





وأوضحت الشافعي، انه لا يسعى أحد لإلغاء دور العلاج الطبيعى ولكن كُل تخصص يبقى فى مكانه، مضيفة ان العلاج الطبيعى مساعد للطب الطبيعى وأى مريض لابد وأن يمر بالمراحل المنطقية التى تبدأ بالمناظرة والتشخيص على يد الطبيب ثم تأتي مرحلة تنفيذ بروتوكول العلاج مع أخصائى العلاج الطبيعى.





وأضافت أمين النقابة، ان الإعلام عليه دور هام جدا فى توعية المواطنين بدور الطبيب بكل وضوح ودور الجهات المعاونة له من صيادلة وعلاج طبيعى وتمريض وغيره و قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تمرير قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بشكله الراهن، يمثل أزمة حقيقية دولية في تاريخ الطب والصحة.





وقالت إن أخصائيي العلاج الطبيعي بالعالم ينفذون خطة يضعها الطبيب، دون أي تشخيص لحالات المرضى او إعطاء علاج لهم.





وأكدت "مينا"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أخصائي العلاج الطبيعي له دور كبير لا ينكر في تنفيذ الخطة التي يكتبها طبيب الطب الطبيعي والروماتيزم.



