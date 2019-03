لاعب فيديو محترف يحصل على مليون دولار مقابل تجربة لعبة أبيكس ليجيندس

حصل محترف ألعاب الفيديو الأمريكي تايلور بليفنس والمعروف باسم "نينجا" على مليون دولار من شركة "إي أيه"EA، المختصة بألعاب الفيديو، وذلك كي يلعب لعبة "أبيكس ليجيندس" الجديدة التي أصدرتها الشركة ويعلن عنها عبر موقع البث المباشر"تويتش"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



ورفض ممثلو اللاعب الأمريكي وممثلو الشركة التعليق لرويترز على المبلغ الذي تلقاه النينجا، وأوضحت "رويترز" أن المبلغ الذي حصل عليه اللاعب الأمريكي هو ضعف المرتب الشهري المعتاد له، حيث أنه يتلقى 500 ألف دولارا شهريا.



وفقًا لمجلة "آد إدج"، كان أغلى إعلان تلفزيوني في 2018 هو Sunday Night Football ، حيث وصل إلى 665،677 دولارًا مقابل 20 ثانية. وتشمل الإعلانات الأخرى عالية التكلفة أشياء مثل This is Us ، حيث وصلت قيمة الإعلان عنه إلى 433،866 دولارًا وتكلف إعلان مسلسل The Big Bang Theory 285،934 دولارًا.