رامي ربيعه يشارك في تدريبات الأهلي

شارك رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان ربيعة قد ادى تدريبات تأهيلية فقط في مران الأمس وفقا لبرنامجه الاستشفائي قبل أن يشارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات.



جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في معسكر مغلق بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر غدا.