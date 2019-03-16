مران خاص بالتتش للغائبين عن مواجهة الأهلي والساورة الجزائري

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن مباراة شبيبة الساورة المقرر إقامتها مساء اليوم تدريباتهم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.



وخاض الخماسي؛ محمد نجيب وأحمد علاء ومحمد شريف وصالح جمعة و إسلام محارب تدريبات بدنية وجريا حول الملعب تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق.



وأدى الخماسي جانبا من تدريبات الكرة الطائرة بالقدم مع نهاية المران الذي اقيم صباح اليوم .



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة في السادسة من مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا