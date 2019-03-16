مؤشر كتلة الجسم.. هاجس أم مؤشر للبدانة

أمراض عديدة ناتجة عن السمنة والوزن الزائد خاصة إذا كان أفراد من عائلتك يعانون أمراضا مزمنة كالسكري وارتفاع الضغط، فكيف يمكنك معرفة أنك تعانى من الوزن الزائد.



وفقا لموقع هيلث فأن مؤشر كتلة الجسم يمكن حسابه من خلال قسمة مربع الطول على الوزن مؤكدا ضرورة أن يتخلص الناس من هاجس مؤشر كتلة الجسم وأن يعيدوا التفكير بجدية في الطريقة التي يحددون على أساسها مدى إصابتهم بداء البدانة لأن فى كثير من الأحيان تكون الزيادة عبارة عن عضلات وليست دهونا الأمر الذي يفشل في تحديده هذا المؤشر.



ويعتبر هذا المقياس أن مؤشر كتلة الجسم عندما يكون 18.5 فهذا يعني نقص في لوزن أما زيادة الوزن فتتراوح ما بين 25 و29.9 والبدانة تبدأ من 30.



من جانبه، قال الدكتور أريا شارما، وهو باحث متخصص في مجال البدانة بجامعة ألبيرتا: "تصنف الرابطة الطبية الأميركية مشكلة البدانة على أنها مرض، لكن الحجم وحده ليس مرضًا، فمؤشر كتلة الجسم هو مقياس للملابس يحدد فقط مدى الضخامة التي يتسم بها الجسم، وليس بإمكانه على الإطلاق تحديد ما إذا كان الشخص يعاني من #مشكلة_مرضية أو لا".



وشدد شارما، بناء على تجاربه وأبحاثه، على أن مؤشر كتلة الجسم ليس المعيار الذي يُعتمد عليه عند #تشخيص مرض ما، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس يتعدى مؤشر كتلة أجسامهم الـ30 لكنهم لا يعانون من أية مشاكل تتعلق بالسمنة كارتفاع #الكوليسترول أو #الضغط ومشاكل #القلب.

