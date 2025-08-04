نتنياهو: نواصل الحرب في غزة لتحقيق الأهداف وتحرير المحتجزين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مواصلة القتال في غزة لتحقيق أهداف الحرب وتحرير جميع المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه" في القطاع، بحسب " سكاي نيوز عربية".

حذرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، من ارتفاع خطير في حالات الشلل الحاد ومتلازمة غيلان باريه بين الأطفال في قطاع غزة نتيجة الإصابات غير العادية وتفاقم سوء التغذية الحاد.

وأضافت أن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود فيروسات معوية بخلاف شلل الأطفال، مؤكدة وجود بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بشكل غير مكافح.

