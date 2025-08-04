أفاد إعلام فلسطيني، بأن مدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق بخان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أنه يجب أن يواصل جيش الاحتلال القتال لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.



وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيصدر تعليماته هذا الأسبوع لجيش الاحتلال بشأن كيفية المضي قدمًا في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 60,939، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".