انعقاد دائم لغرفة العمليات بحزب إرادة جيل لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. صور

انعقدت غرفة العمليات الرئيسيّة بحزب إرادة جيل، برئاسة النائب تيسير مطر، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك لمتابعة عملية التصويت على الاستحقاق الدستوري على مدار العملية الانتخابية.

وتشكلت غرفة العمليات برئاسة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، واللواء محسن الفحام نائب رئيس الحزب، وأحمد فاو الضبع – أمين العمال ورئيس اتحاد عمال تحالف الأحزاب، وأمل سلام أمينة المرأة بالحزب ورئيسة اتحاد المرأة للتحالف، وعدد من القيادات الشبابية بالحزب.

وتقوم غرفة العمليات بالمتابعة الميدانية وإعداد التقارير اللحظية، الوقوف على حسن سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وأكد النائب تيسير مطر، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد منذ فتح باب التصويت لليوم الأول، وهناك إقبال كثيف على عدد لافت من اللجان الانتخابية التي حرص المواطنون على أداء حقهم الدستوري، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي شكاوى والعملية الانتخابية تشير بشكل منتظم.

ودعا رئيس حزب إرادة جيل، كافة المواطنين على الخروج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والحشد بكثافة حتى تخرج الانتخابات بما يليق بالشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية.