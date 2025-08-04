صحفي: المصريون يشاركون بقوة فى انتخابات مجلس الشيوخ

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الانتخابات المصرية دائمًا ما تُجرى في ظل منعطف وطني دقيق أو تحدٍ وجودي، وهو ما يدفع المصريين إلى المشاركة بقوة، كما يحدث في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على قناة "صدى البلد"،أن الفترة الماضية شهدت حجمًا ضخمًا من الرسائل السلبية والضغوط الممنهجة، التي سعت إلى تشويه سمعة الوطن مضيفًا: "كانت هناك محاولات لخلخلة البنيان المصري، مدعومة بفيديوهات مفبركة وإعادة تدوير لمشاهد من 25 يناير، بما يعكس ما يسمى بـ’الرسكلة السياسية‘ التي تنفذها جماعة الإخوان في المحطات الحرجة".

وأشار إلى أن استهداف السفارات المصرية بالخارج خلال الأيام السابقة هدفه بث الذعر في صفوف المصريين المقيمين بالخارج ومنعهم من التصويت، مشددًا على أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه المحاولات بثبات وأرسلت رسائل حاسمة للدول المستضيفة، مفادها أن أي مساس بالسفارات هو اعتداء على السيادة المصرية.