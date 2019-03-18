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حوادث

يعملوها الستات ويقع فيها الرجالة .. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد أمين شرطة بالشرقية

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:30 ص
مشاجرة
مشاجرة
محمد الطحاوي
"يعملوها الستات ويقع فيها الرجالة"، لم تعد مقولة متوارثة يتداولها الأهالي، وخاصة بقرية كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، حيث أصبحت حقيقة واقعة، خاصة بعد مصرع ربة منزل بالقرية نتيجة تلقيها ضربة بعصا "شومة" على رأسها من جارها أثناء مشاجرة وقعت بينهم بالقرية.

أكد عدد من أهالي كفور نجم التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية أن مشكلة وقعت بين الجيران السبب فيها "الحريم" انتهت بمصرع ربة منزل إثر تلقيها ضربة بشومة علي رأسها أدت الى إصابتها بكسر بعظام الجمجمة على يد جارها "أمين شرطة".

وأضاف الأهالي انه وقعت مشاجرة بين اثنين من الجيران بالقرية تطورت الى قيام أمين شرطة بإحضار "شومة" من أجل الدفاع عن زوجته وقام بضرب "هبة م" بالشومة على رأسها ما حدث لها نزيفا بالمخ وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة.

وأشار الأهالي إلى أن القرية شهدت حالة من التوتر نتيجة قيام مجموعة من أهلية القتيلة بإشعال النيران بمنزل الجاني، ولكن قوات الأمن قامت بالتحفظ على ثلاثة أشخاص من المتهمين في الحادثة، كما تم السيطرة على الوضع في القرية وسط حالة من الترقب من تجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين.

ومن جانبه فقد تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي بالمحافظة ، يفيد وفاة "هبة م" 35 ربة منزل كفور نجم دائرة الإبراهيمية، نتيجة إصابتها بكسر بعظام الجمجمة، على يد مجموعة من جيرانها بسبب مشاجرة، وتمكن ضباط مباحث الإبراهيمية من ضبط 3 من المتهمين فى الواقعة من الجيران وجار ضبط 3 آخرين بينهم المتهم الرئيسي الذى يعمل أمين شرطة بمديرية أمن بورسعيد.

فيما قررت نيابة الإبراهيمية برئاسة المستشار "عصام أيمن" حبس المتهمين فى واقعة مقتل ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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