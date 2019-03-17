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ثقافة

افتتاح معرض المنيا السادس للكتاب

الأحد 17/مارس/2019 - 03:21 م
افتتاح معرض المنيا
افتتاح معرض المنيا للكتاب
طارق موسى
افتتح اليوم معرض المنيا السادس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د. هيثم الحاج علي، بالمكتبة المركزية لجامعة المنيا، وذلك بحضور د. احمد بهي الدين العساسي، نائب رئيس هيئة الكتاب، د. مصطفى عبدالنبى رئيس جامعة المنيا، د. أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة، وإيمان إبراهيم رئيس المكتبة المركزية.

وبحسب بيان، اليوم، الأحد، يستمر المعرض لمدة 10 أيام، ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب من النشر العام والسلاسل التي تصدرها الهيئة بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة.

ويأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة وهيئة الكتاب في الوصول بالكتاب لمختلف محافظات الجمهورية، وإقامة المعارض بجامعات مصر لإتاحة الكتاب للطلبة بأرخص الأسعار.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.

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