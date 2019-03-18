ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

نوفاك: التقلبات المرتبطة بالعقوبات تؤلم أسواق الطاقة

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:05 ص
أزمات أسواق النفط
أزمات أسواق النفط
رويترز
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة العالمية، إذ تعوق التخطيط الطويل الأمد وتربك قرارات الاستثمار.

وذكر نوفاك أن التخطيط حتى ولو قبل أشهر قليلة بات صعبا بسبب التقلبات المحتملة المرتبطة بالعقوبات، مضيفا أن البلد الذي يفرض عقوبات - في إشارة على ما يبدو للولايات المتحدة - يفعل ذلك من أجل تعزيز سلعه.

ترشيحاتنا

رسميا.. تصنيع أول ماكينة صراف آلي مصرية

الهلال يفوز على الأهلي ويضع قدمًا في نهائي كأس زايد للأندية

مجموعة الزمالك .. جورماهيا يتقدم على بترو أتليتيكو من ركلة جزاء .. فيديو

وزير النقل: اللي يغلط نعلمه الصح فين واللي يمد إيده على حاجة هنقطعها.. صور

زوج شهيدة مذبحة نيوزيلندا يعلن مسامحته للقاتل

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم الأحد 17/ 3/ 2019

شاهد.. تهنئة أحمد موسى لـ الزمالك بعد التعادل مع نصر حسين داي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ساديو ماني..الصراع يشتعل

مستشار ترامب يهاجم أردوغان ويكشف سبب صبر واشنطن على أنقرة

أول ظهور لـ أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد شائعة انفصالهما

3 فرق تنتظر مواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

رويترز: قفزة هائلة في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل تصميمات لفساتين سهرة أنيقة باللون الكشمير الوردي

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على ملعب برج العرب .. صور

رضوان برحيل ينتهي من تصوير كليب ليه كل شمس.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

فيديو

طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو
شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت
أحمد موسى يبرز خبر صدى البلد عن اعتراف قاتل طفليه في ميت سلسيل.. فيديو
إيهاب لهيطة: منتخب مصر يخوض وديتين قبل أمم أفريقيا.. فيديو
لهيطة: النني يغيب عن مباراة مصر والنيجر وهذا اللاعب هو كابتن المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟