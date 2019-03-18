نوفاك: التقلبات المرتبطة بالعقوبات تؤلم أسواق الطاقة

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة العالمية، إذ تعوق التخطيط الطويل الأمد وتربك قرارات الاستثمار.



وذكر نوفاك أن التخطيط حتى ولو قبل أشهر قليلة بات صعبا بسبب التقلبات المحتملة المرتبطة بالعقوبات، مضيفا أن البلد الذي يفرض عقوبات - في إشارة على ما يبدو للولايات المتحدة - يفعل ذلك من أجل تعزيز سلعه.