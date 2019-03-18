رئيس جامعة بني سويف يلتقي طلاب المدارس في الإعلامي الصغير..صور

عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، لقاء إعلاميا مع عدد من طلاب المدارس بالمحافظة، يأتى ذلك في إطار فعاليات مبادرة الإعلامي الصغير لطلاب المدارس، والتي أطلقتها إحدي المدارس الخاصة بالتعاون مع نقابة الإعلاميين.



وأكد رئيس الجامعة ، خلال اللقاء على أهمية التطوير الذي حدث في مراحل التعليم قبل الجامعي، الأمر الذي دفع كافة قطاعات التعليم العالي لتطوير مناهج الجامعات لمواكبة العصر وتحقيق التطور المطلوب لتواكب التحول الرقمي، حيث انتهى القطاع الطبي من عملية التطوير وأصبحت كلية الطب بنظام الخمس سنوات بالإضافة إلى عامين للإمتياز، علاوة على تطوير المناهج ونظم الامتحانات لتصبح إلكترونية بشكل كامل، تمهيدًا لإستقبال طلاب التعليم قبل الجامعي .



جدير بالذكر أن الدكتور منصور حسن قام بشرح تفصيلى لطلاب المدارس للتعريف بالجامعة وكافة كلياتها وأهم البرامج الجديدة، والطرق الجديدة لتطوير المناهج والإمتحانات، والمرتبة التي وصلت إليها الجامعة في التصنيفات العالمية، لاسيما وهي الحاصلة على المركز الأول على مستوي الجامعات المصرية طبقًا لتصنيف التايمز خلال العام الماضي والجاري.