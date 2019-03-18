ريال مدريد يقدم عرضا خياليا لضم هازارد.. وتشيلسي يرفض

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي، عرض ريال مدريد الإسباني، الذي قدمه النادي الملكي للحصول على خدمات جناح البلوز البلجيكي "إيدين هازارد"، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، عن أن ريال مدريد قدم عرضًا قدره 100 مليون جنيه إسترليني لإدارة البلوز، وهو العرض الرسمي الأول الذي تقدمه إدارة الميرنجي للحصول على هازارد، ورفضته إدارة نادي تشيلسي، حيث إنها لا تريد التفريط في النجم الأول للفريق، وخصوصًا بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم بمنع نادي تشيلسي من التعاقدات لمدة فترتي انتقالات، ولكنه قد يرضخ للموافقة على عرض الريال لأن عقد اللاعب البلجيكي ينتهي بنهاية الموسم القادم، والنادي اللندني يريد الاستفادة ماليًا من وراء اللاعب.





يذكر أن ريال مدريد يمر بأسوأ مواسمه، وذلك بعد رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الصيف الماضي، وفشل إدارة النادي في تعويضه حتى الآن.