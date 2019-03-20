انقلاب سيارة نقل تابعة لشركة بترول بطريق الإسكندرية الساحلي.. صور

شهد طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي، انقلاب سيارة نقل محملة بالمياه تابعة لإحدى شركات البترول، بمنطقة سيدي كرير، وذلك دون حدوث إصابات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل"تريلا" بمنطقة سيدي كرير بطريق مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي.



انتقل مأمور وضباط قسم شرطة برج العرب، وقوات من إدارة المرور والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل تابعة لشركة الوادي الأخضر للبترول، محملة بـ"مياه" بمنطقة سيدي كرير، بداية طريق الساحل الشمالي، ما أسفر عن تلفيات بالسيارة وانقلاب حمولتها.



من جانبه، أكد العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، أن السيارة محل الحادث محملة بـ"المياه"، ولا يوجد على متنها أي مواد بترولية.



تم رفع السيارة وإعادة تسير حركة المرور بطريق مطروح الساحلي، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.