الزمالك يصطدم بـ حسنية أغادير المغربي فى دور الثمانية بالكونفيدرالية.. فيديو

أسفرت قرعة كأس الاتحاد الأفريقي " الكونفيدرالية " عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة حسنية أغادير المغربي فى دور الثمانية للبطولة.



وجاء ذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتحديد مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي .



وحضر أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق الأول بنادي الزمالك، حاضرا لتمثيل الفارس الأبيض أثناء سحب قرعة الكونفدرالية الأفريقية.



وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 7 أبريل المقبل على ملاعب الفرق أصحاب مركز الوصافة، وستكون مواجهات الإياب على ملاعب الفرق متصدري المجموعات يوم 14 من الشهر المقبل.





وتأهل الزمالك الى هذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى مجموعته الرابعة برصيد 9 نقاط وتأهل معه جورماهيا الكينى بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة تصب فى صالح الفريق الأبيض.



ويعد نظام القرعة في البطولتين واحدا، حيث سيواجه كل متصدر لمجموعته الفريق الوصيف "صاحب المركز الثاني" من المجموعات الثلاثة الأخرى، ولا توجد أي استثناءات في تلك القرعة التي ستكون غير موجهة، وشرطها الوحيد ألا يواجه الفريق المتصدر الفريق الذي كان معه في المجموعة ذاتها.