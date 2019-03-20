ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يصطدم بـ حسنية أغادير المغربي فى دور الثمانية بالكونفيدرالية.. فيديو

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:23 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
محمد رشاد
أسفرت قرعة كأس الاتحاد الأفريقي " الكونفيدرالية " عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة حسنية أغادير المغربي فى دور الثمانية للبطولة.

وجاء ذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتحديد مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي .

وحضر أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق الأول بنادي الزمالك، حاضرا لتمثيل الفارس الأبيض أثناء سحب قرعة الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 7 أبريل المقبل على ملاعب الفرق أصحاب مركز الوصافة، وستكون مواجهات الإياب على ملاعب الفرق متصدري المجموعات يوم 14 من الشهر المقبل.


وتأهل الزمالك الى هذا الدور بعد احتلاله المركز الأول فى مجموعته الرابعة برصيد 9 نقاط وتأهل معه جورماهيا الكينى بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة تصب فى صالح الفريق الأبيض.

ويعد نظام القرعة في البطولتين واحدا، حيث سيواجه كل متصدر لمجموعته الفريق الوصيف "صاحب المركز الثاني" من المجموعات الثلاثة الأخرى، ولا توجد أي استثناءات في تلك القرعة التي ستكون غير موجهة، وشرطها الوحيد ألا يواجه الفريق المتصدر الفريق الذي كان معه في المجموعة ذاتها.

ترشيحاتنا

الخارجية توضح موقف مصر من عودة مقعد سوريا بالجامعة العربية

المقاولون العرب يدفع بقوته الضاربة في مواجهة الزمالك

منافس الزمالك المحتمل .. مشوار حافل لـ حسنية أغادير في الكونفيدرالية

استشاري بدانة يقدم الريجيم الأسرع لإنقاص الوزن.. فيديو

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

رئيس جامعة القاهرة يرفض عودة مجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية

عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب

محترف المصري البورسعيدى يرحب بارتداء تيشيرت الزمالك

ريمونتادا لم تكتمل لـ الأبيض .. النجم الساحلى يتفوق على الزمالك بـ 3 فوز

حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب يثير قلق مسئولي الفريقين

الأمم المتحدة تعلن قائمة أكثر شعوب العالم سعادة

صناعة العطور المنزلية برأسمال 1000 جنيه.. نساء يبتكرن مشروعا صغيرا بعوائد مربحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

إطلاق سراح مدرب كاميروني بعد اختطافه وطلب فدية

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا.. صور

وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء عيدي الربيع والأم في حديقة الأورمان.. صور

فيديو

مصانع الغزل والنسيج قنبلة موقوتة بالغربية .. فيديو وصور
بث مباشر.. قرعة الكونفدرالية و دوري أبطال أفريقيا الآن
فيديو جراف.. أبرز المعلومات عن امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية
شاهد .. برومو فيلم Once Upon a Time in Hollywood ليوناردو دي كابريو
حسين الجسمي يطرح أغنية أمي بمناسبة عيد الأم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟