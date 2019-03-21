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4 طرق لتحضير صوص الحلويات في المنزل

الخميس 21/مارس/2019 - 09:01 ص
4 طرق لعمل صوص الحلويات
4 طرق لعمل صوص الحلويات في المنزل
أسماء عبد الحفيظ
المخبوزات والحلويات من الأطعمة التي تحتاج مقدارا من تركيز الأم، فهي برهان على مدى مهارتها في الطهي. ومن أهم الأشياء التي تمنح الحلويات مذاق مميز يقترب من الذي اعتدنا على تناوله خارج المنزل هو الصوص المستخدم، وهو المؤشر الذي يخفي بعض الثغرات ويجعلنا نقدم طبقا ناجحا.

قدمت الشيف أميرة شنب خلال برنامجها أميرة في المطبخ مجموعة من صوصات الحلويات التي يمكننا أن نعدها في المنزل ونستخدمها في عمل أطباق حلويات شهية.

صوص شوكولاتة
بالطبع هو أكثر نوع صوص نستخدمه في إعداد الحلويات، ولكن العديد من السيدات لا يعرفن الطريقة أو المقادير الصحيحة لإعداده في المنزل، واستخدام المقادير الخاطئة سيجعل طعمه مُختلف تمامًا عن الطعم الذي اعتدنا عليه.

صوص كراميل
البديل الأمثل للشوكولاتة في أي نوع حلويات هو الكراميل بالطبع السكر البني والزبدة والفانيليا واللبن .

صوص التوت
يمكننا أن نستخدم هذا النوع في تقديم حلويات شهية كالتشيز كيك مثلا، أو بعض أنواع الكيك .

صوص التف
يمكننا أن نعد به شطائر التفاح الشهية والتي ندفع أمولا كثيرة لشرائها من المحال الكبرى، ولن تختلف جودته كثيرا عنها ،برفع السكر على النار فى طاسة الى ان يكرمل وأضافة القليل من الماء وشرائح التفاح والفانيلية .

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