مصر للطيران والبنك التجاري الدولي يجددان اتفاقية أول بطاقة ائتمانية مشتركة

شهد الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وحسين اباظة الرئيس التنفيذي الرئيسي عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، مراسم تجديد توقيع البروتوكول الخاص بإصدار اول بطاقة ائتمانية مشتركة في مصر “CIB - EGYPTAIR Mileseverywhere”، بحضور الطيار شريف عزت والاستاذ ايهاب غازي مساعدي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات الشركة الوطنية مصر للطيران والبنك التجاري الدولي وماستركارد CIB وذلك في قصر محمد علي بالمنيل.





وقام بتوقيع تجديد الاتفاقية كل من الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأحمد عيسى الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي CIB ، وتأتي تلك الشراكة في إطار التزام البنك وشركة مصر للطيران بتقديم باقة فريدة من المميزات والخدمات الحصرية المصممة خصيصًا لإثراء تجربة السفر والتسوق لعملاء البنك الحاليين والجدد حاملي بطاقات MilesEverywhere.





وفي هذا الصدد، صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن هذا التعاون يعد خطوة هامة ضمن استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها الشركة والتي تعمل عليها في الفترة الحالية من خلال تحديث أسطولها بإدخال طائرات جديدة إلى الشركة علي أعلى مستوى من الرفاهية والراحة التي توفرها لعملاء الشركة الكرام وكذلك للتوسع في شبكة خطوطها الجوية بما يعزز من تواجدها في قارات العالم المختلفة.





وأضاف عادل، أننا يسعدنا التعاون مع واحد من أكبر الكيانات المصرفية في مصر و التي تعمل دائمًا على تقديم خدمات بنكية جديدة تساعد على تطوير السوق المصرفية في مصر واضعًا احتياجات عملائه من أهم الأولويات ومن خلال تجديد هذا التعاقد مع بنك ال CIB نشارك في تحقيق هدف قومي واحد وهو جذب المزيد من العملاء، مؤكدا أن مصر للطيران لا تدخر جهدًا في التعاون مع كافة الجهات والشركات الكبرى في المجالات المختلفة لتقديم خدمة متكاملة لعملائها .





وأوضح أن تجديد هذا التعاون مع بنك CIB سيمكنا من توفير مزيد من المزايا لعملائنا وسيجذب شريحة أكبر لكل من الشركة الوطنية وبنك ال CIB، حيث تمنح هذه البطاقة لحامليها أميال طيران مع كل استخدام لها في عمليات الشراء سواء داخل مصر أو خارجها، مع تقديمها لكافة مزايا بطاقات البنك التجاري الدولي الائتمانية، بالإضافة إلى مزايا برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus بمصر للطيران.





ونوه إلى أنه نتاج هذا التعاون المثمر الذي دام أكثر من أربع سنوات فقد وصلت الشركة إلي ما يقرب من 40 ألف عميل مشترك من خلال هذه البطاقة، ونستهدف الآن الوصول إلي مزيد من العملاء في الفترة القادمة، وأنه جارى التنسيق بين مصر للطيران و بنك CIB لتحقيق مزيد من التعاون التجاري خلال الفترة القادمة.





وصرّح أحمد عيسى -الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي- عن مدى فخره بالعلاقة مع الناقل الوطني مصر للطيران، معربًا سعادته بتجديد الاتفاقية التي تخدم عملاء الشركة والبنك على السواء، مؤكدا أن تجديد برنامج بطاقات Mileseverywhere هي شهادة نجاح الشراكة المثمرة مع شركة مصر للطيران، حيث أن هذه البطاقات الائتمانية -وهي الوحيدة من نوعها في مصر- صُممت خصيصًا بالتعاون مع مصر للطيران لإثراء تجربة السفر والتسوق لعملاء البنك من الراغبين في الاستفادة من مميزات هذا البرنامج.





وأضاف أننا نعتز بثقة عملائنا، ولذا نعكف على التوسع في إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات ذات المميزات الحصرية حتى يستمتع عملاؤنا بتجربة مصرفية فريدة من نوعها"، وأشار إلى أن الشراكة مع إحدى المؤسسات الرائدة مثل مصر للطيران تعد مصدر اعتزاز، خاصة في ظل المردود الإيجابي لبرنامج Mileseverywhere في تشجيع العملاء على السفربإستخدام شركة الطيران الوطنية.





جدير بالذكر أن بطاقات Mileseverywhere تتيح لحامليها باقة من المميزات الفريدة والحصرية مثل الحصول على أميال ترحيبية وأميال مجانية عند التسوق باستخدام البطاقة، والدخول المجاني إلى صالات الاستراحة الخاصة بمصر للطيران، وكذلك التمتع بأولوية إتمام إجراءات السفر وزيادة الأمتعة الإضافية المسموح بها، والحصول على تخفيضات في محلات مصر للأسواق الحرة. هذا بالإضافة إلى الخصومات عند استبدال رصيد الأميال، وغيرها من المزايا والخدمات الأخرى المصممة خصيصًا لعملاء البنك.



