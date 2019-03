سلمى حايك تحضر مفاجأة مع أنطونيو باندريس

فجرت النجمة العالمية سلمى حايك مفاجأة لجمهورها بأنها تقوم بتصوير الجزء الثاني من فيلم the hit'sman body guard مع النجم العالمي أنطونيو باندريس.



ونشرت حايك صورة لها وايديها مكتفة بحبل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: إنها ليست صورة قديمة بل تصوير الجزء الثاني من فيلم the hit'sman body guard مع بانداريس".



ويعتبر سلمى حايك وإنطونيو بانداريس من أشهر ثنائيات السينما الأمريكية وقدما سويا mask of zoro وFrida.