وزير الثقافة الفرنسي يحتفي بمعرض كنوز الفرعون على تويتر.. صور

احتفى وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستيير بمعرض الملك توت عنخ آمون "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون"، والذي تم افتتاحه منذ قليل بالعاصمة الفرنسية باريس.



ريستيير نشر عبر حسابه على تويتر عددا من صور المعرض والافتتاح، وعلق قائلا: بعد مرور أكثر من خمسين عامًا على معرض آثار توت عنخ آمون في فرنسا ، يضيء كنز توت عنخ آمون القاعة الكبرى LaVillette في باريس.



ووصف الزيارة التي قام بها د.خالد العناني وزير الآثار لافتتاح المعرض بأنها زيارة لطيفة.



وقد جاء افتتاح وسط تغطية إعلامية واسعة هناك،حيث قام العناني ووزير الثقافة الفرنسي بجولة في المعرض استغرقت ما يقرب من ساعة، تفقدا خلالها جميع القطع الأثرية التي يضمها المعرض والتي يبلغ عددها 150 قطعة اثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون.



وخلال الجولة قام مدير القسم المصري بمتحف اللوفر بالشرح للوزيران، وقد أبدى الوزير الفرنسي إعجابه الشديد بالمعرض والقطع المعروضة به، وطريقة عرضها، ووصف المعرض بأنه يعكس مستوى التعاون المشترك القائم بين مصر وفرنسا وبخاصة في مختلف المجالات الثقافية والأثرية.



ووجه العناني الشكر لجميع القائمين والمنظمين للمعرض والسفارة المصرية بفرنسا والسفارة الفرنسية بمصر ومتحف اللوفر ومدينة العلوم لافيليت المستضعفة للمعرض.



يذكر أن المعرض سيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، وسيفتتح للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس.



يتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون الذى تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.



ويضم المعرض 150 قطعة اثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال ألكا الخشبي المذهب وأوان من الألباستر.