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برلمان

التجمع: الرئيس انتصر لأصحاب المعاشات وعزز دولة القانون

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:53 م
صدى البلد
توجه حزب التجمع بالتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك علي توجيهه الصادر للحكومة بسحب الاستشكال الذي تقدمت به علي الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات.

واعتبر الحزب فى بيان له أن هذا التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة يعد رسالة قوية إلى كل المصريين وخاصة الملايين من أصحاب المعاشات أن الأحكام القضائية يجب أن تحترم في دولة القانون، وأن محاولات استغلال طعن الحكومة في بث الفرقة واليأس لن تنجح في النيل من وحدة وتماسك شعبنا.

وقال إن هذا الانحياز من الرئيس لمحدودي الدخل والفقراء من أبناء الوطن يؤكد المواقف الثابتة لسيادته بدعم دولة القانون ومؤسساتها وأن مصالح الوطن وأبنائه فوق أي اعتبار آخر.



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