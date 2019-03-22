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بكري لـ السيسي: الناس بتدعيلك.. وتستحق المساندة بعد انحيازك للشعب.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم التوك شو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدخل الفرح إلى البيوت المصرية بقراراته التي انتصرت لأصحاب المعاشات.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «الفرحة دخلت البيوت، والناس بتدعيلك من امبارح»، مواصلا: «نعلم أنك طلبت ملف المعاشات منذ فترة، ونحن عملنا المستحيل في برلمان 2005 مع يوسف بطرس غالي لإعادة أموال الصناديق للمعاشات».

وأكد أن قرارات الرئيس بحق إضافة علاوات أصحاب المعاشات سيكلف الموازنة العامة الكثير، وقال: «أنت اتخذت قرارا جريئا في الوقت المناسب، والناس أملها فيك، ونحن على يقين أن اقتصاد مصر سيتقدم، مع الإنجازات الضخمة التي تتحقق على أرض الواقع».

وأردف: «أنت تستحق أن نقف معك ونكون سندك، لانحيازك للشعب».

وأوضح بكري أن الرئيس السيسي لا يبحث عن شعبية مؤقتة، وإنما ينظر للأجيال القادمة، مستطردا: «وعدتنا نشوف مصر تانية في 2030، بفضل جهودك وجهود مؤسسات الدولة والجيش والشرطة».

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