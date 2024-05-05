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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 8 أطنان دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية.. صور

السيارة المضبوطة
السيارة المضبوطة بالغربية

تمكن مسئولو التموين بمحافظة الغربية اليوم من مطاردة سيارة نقل محملة بنحو 8 طن دقيق بلدي مدعم بطريق الملاحه الواصل بين طريقي تلا و"القاهرة _الاسكندرية" الزراعي ومصادرة الكميات المهربة عقب مطاردة بسياراتهم استمرت لنحو ساعه علي الأكثر بسياراتهم .
وردت معلومات سرية  إلى المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حول وجود سياره تقوم بتحميل الدقيق البلدى المدعم استخراج87.5٪زنه 50كجم بكميات كبيرة من محافظة كفر الشيخ فى طريقها إلى القاهرة مرورا بطريق الملاحه امام قريه دفره مركز طنطا .

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وأوصي وكيل الوزارة بتشكيل لجنة ووضع أكمنه ثابتة ومتحركة على طريق الملاحة -  طنطا فجر اليوم وبتشديد الأكمنة تم ضبط السيارة الساعه الرابعة فجرا (4)  وضبط السائق وحموله الدقيق البلدى المدعم عقب مطاردة بسياراتهم الحكومية .

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أسفرت الحملة عن ضبط عدد (160) شيكاره دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5٪ زنه الشيكاره 50كجم إجمالى( 8 ) أطنان  وتم التحفظ على الدقيق والسياره الشيفروليه بيضاء اللون نقل الشرقيه  تحمل لوحات معدنية رقم ر ع ل 5689 وتسليم المتهم حضوريا للعرض على النيابة العامة والتحفظ على السياره والدقيق البلدى المدعم بداخل مطحن العاشر بطنطا .
كما تحرر محضر جنح بالواقعه  مركزشرطه طنطا والعرض على السيد وكيل النائب العام لمباشرة التحقيقات.

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