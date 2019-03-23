لاسارتي: رمضان صبحي لم يثبت نفسه والشحات يعاني من الضغوط

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادته كان له دور في استقدام صفقات الفريق الشتوية، كما أضاف بأن هناك لاعبين آخرين كانوا على رادار الجهاز.



وقال لاسارتي في تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على فضائية الأهلي:" كان لنا دور في استقدام صفقات الأهلي خلال يناير، حيث شاهدنا فيديوهات لبعض اللاعبين قبل الموافقة على ضمهم".



وتحدث المدير الفني الأوروجوياني:" شاهدنا فيديوهات لرمضان صبحي مع فريقه بإنجلترا، وشاهدنا أيضا حسين الشحات مع فريق العين الإماراتي وخاصة لقاء نهائي كأس العالم للأندية امام ريال مدريد".



وأضاف لاسارتي بأن هناك لاعبين آخرين كانوا قريبين من الأهلي وعبر الجهاز الفني عن رغبته في ضمهم لكن بعض الظروف منعتنا من ضمهم مثل المقابل المادي واستكمال قيد اللاعبين الأجانب لدينا.



وأكمل:" مازال أمام اللاعبين المنضمين حديثا الكثير من الوقت من أجل تقديم ما لديهم، فرمضان صبحي لم يثبت نفسه حتى الآن ولكني كمدرب أري جديته الكبيرة في الملعب".



وعن عدم انسجام حسين الشحات مع الفريق جتي الآن، علق لاسارتي:" الشحات يعاني من الضغوط، فاللعب للفرق الكبرى مثل الأهلي ليست بالأمر السهل، لكن حسين أدي مباراة شبيبة الساورة الأخيرة جيدا وأثبت أنه يمتلك موهبة خاصة، ولدي ثقة في أنه سيضيف الكثير لنا".