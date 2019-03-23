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منوعات

تعرف على أفخم 10 مطاعم في دبي.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 08:01 ص
مطعم بليونير مانشن
مطعم بليونير مانشن
وكالات
في مدينة دبي المتألقة، حيث لا حدود للرفاهية، ويتلألأ الترف في كل زاوية من مباني المدينة الخلابة، تتنافس المطاعم للحصول على لقب الأكثر فخامة.

ولا شك بأن المنافسة صعبة، إذ بين الفنادق الخمسة نجوم الكثيرة والمطاعم الحائزة على نجوم ميشلين يصبح الخيار صعبًا أمام الأشخاص الذين يبحثون عن مكان للانغماس في قائمات الطعام الفاخرة.

1 - بليونير مانشن
كل شيء في مطعم "بليونير مانشن" في دبي صمم ليلفت انتباه وأنظار الزوار. من تصميمه الداخلي إلى مائدات طعامه والنادلات بأزيائهن الغريبة، استعدوا لخوض تجربة استثنائية عند زيارة هذا المطعم.

2 - كافالي الأرجواني
ثريات مصنوعة من كريستال سواروفسكي تتدلى من أسقف نادي كافالي الأرجواني في دبي. ورغم أنه بعتبر وجهة للحفلات والسهر، إلا أنه يقدم أيضًا وجبة عشاء إيطالي مكونة من أربعة أطباق شهية.

3 – المنتهى
يقع مطعم "المنتهى" في الطابق الـ27 من فندق برج العرب الذي يتمتع بسبع نجوم، ويقدم أطباق طعام أوروبية معاصرة، كما يتمتع بإطلالة خلابة على شاطئ البحر.

4 – بيير شيك
يقع مطعم "بيير شيك" على آخر رصيف بحري، ويعتبر الوجهة المثالية لعشاء رومنسي تحت ضوء القمر، إذ يطل على الخليج العربي وفندق برج العرب الخلّاب.

5 – الشيف هاينز بيك
افتتح الشيف هاينز بيك مطعمه الإيطالي غير التقليدي في فندق والدورف أستوريا في جزيرة نخلة دبي. ويتميز المطعم بأرضياته الخشبية والصور القديمة وواجهة مطبخه الزجاجية، التي تمثل الفخامة الكلاسيكية بلمسة عصرية.

6 – نوبو
يعتبر مطعم نوبو من بين أفضل ثلاثة مطاعم يابانية في دبي، كما أنه يتميز بموقعه في فندق أتلانتس الضخم في جزيرة النخلة.

7 – كيوبارا
يضيف مطعم كيوبارا لمسة عصرية ومشوقة على الطعام الشرق أوسطي، كما أنه يتميز بديكوره الداخلي الغريب والأعمال الفنية المتحركة التي تعرض على جدران المطعم.

8- أتموسفير
على الطابق 122 من أعلى برج في العالم، يقع مطعم أتموسفير، الذي يتميز بنوافذه الممتدة من الأرض إلى السقف والتي توفر مناظر خلابة من أعلى المدينة. كما تتميز قائمة الطعام بتقديم جذور الوسابي من اليابان، ولحم الواغيو البقري الاسترالي، وجراد البحر وأنواع النبيذ المختلفة.

9 – لا كانتين دو فوبورغ
يعتبر مطعم "لا كانتين دو فوبورغ" وجهة لشخصيات المجتمع في المدينة المتنوعة. ويتميز المطعم بالأطباق الفرنسية مثل سمك السلمون المدخن مع الكافيار وسمك السي باس المقدم مع الكينوا السوداء.

10 – إنيغما
افتتح مطعم "إنيغما" حديثا في فندق بالازو فيرساتشي في دبي مسببًا ضجة كبيرة في المدينة. ويتغير الطهاة في المطعم كل أربعة أشهر، جالبين معهم قوائم طعام يكشف عنها ليلة وصولهم.
نادي كافالي الأرجواني في دبي نادي كافالي الأرجواني في دبي
مطعم المنتهى مطعم المنتهى
مطعم بيير شيك مطعم بيير شيك
مطعم الشيف هاينز بيك مطعم الشيف هاينز بيك
مطعم نوبو مطعم نوبو
مطعم كيوبارا مطعم كيوبارا
مطعم أتموسفير مطعم أتموسفير
مطعم لا كانتين دو فوبورغ مطعم لا كانتين دو فوبورغ
مطعم إنيغما مطعم إنيغما

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