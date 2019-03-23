شارع التحرير بالقليوبية يعاني من انتشار القمامة

بعثت القارئة "ناهد محمد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة شارع التحرير بالقرب من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وأوضحت "مى" أن منطقة شارع التحرير بالقليوبية تعانى من انتشار أكوام القمامة ووجود تكسير بالطرق ما يفسد المظهر الحضارى للحى ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .