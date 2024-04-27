بمواصفات تنافس الفلاجشيب.. أقوى موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

يتميز هاتف Galaxy A55 من شركة سامسونج بأنه واحدًا من أفضل هواتف الشركة للفئة المتوسطة حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة التي ترتقي لمنافسة هواتف الفلاجشيب إلى جانب سعر مناسب.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A55

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع S-AMOLED قياس 6.6 بوصة، بجودة +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة OIS، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 1480 من إنتاج شركة سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل الأحدث Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 6.1.

ويحتوي على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB-C، و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3.